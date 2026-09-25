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Coahuila

Refuerzan seguridad en colonias con mayor incidencia en Ciudad Acuña

Autoridades de los tres niveles de Gobierno intensifican recorridos y mantienen contacto directo con las familias.

Por Angel Garcia - 25 septiembre, 2026 - 11:56 a.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Autoridades de los tres niveles de Gobierno reforzaron los operativos de seguridad en colonias donde se han identificado mayores problemas en materia policiaca.

      Durante los recorridos, los elementos comenzaron a dialogar con las familias de los distintos sectores para escuchar sus necesidades y conocer las principales problemáticas que enfrentan.

      Acciones de la autoridad

      Los operativos se han intensificado en las zonas donde se han registrado mayores dificultades en materia de seguridad, con la participación conjunta de autoridades federales, estatales y municipales.

      Compromiso con la comunidad

      Las corporaciones reafirmaron su compromiso de mantener una mayor presencia en las colonias, principalmente en aquellas donde más se requiere la intervención de las autoridades.

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