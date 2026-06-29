Avanza programa de escrituración en Coahuila; SEVOT suma mil títulos de propiedad

CIUDAD ACUÑA, COAH.– La Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT) reportó un avance de mil escrituras, de una meta anual de 3 mil, como parte del programa de regularización de predios que se desarrolla en Coahuila.

El titular de la SEVOT, Andrés Garza Martínez, informó que los trabajos continuarán para cumplir el objetivo establecido durante el presente año.

Acciones de la autoridad

Explicó que una de las prioridades de la dependencia es atender los asentamientos irregulares, ya que en el estado se estima la existencia de al menos 60 sectores que aún no han sido regularizados.

El funcionario destacó que la regularización de estos asentamientos es fundamental para brindar certeza jurídica a las familias, además de facilitar el acceso a los servicios básicos y fortalecer su patrimonio.