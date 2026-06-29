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Coahuila

Comunidad LGBT celebra la décima Marcha por la Inclusión en Ciudad Acuña

Colectivos recorrieron las principales calles de la ciudad para promover la igualdad, la visibilidad y el respeto a la diversidad.

Por Angel Garcia - 29 junio, 2026 - 03:19 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Colectivos de la comunidad LGBT realizaron la décima Marcha por la Inclusión en Ciudad Acuña, con un recorrido que concluyó en la Plaza Benjamín Canales.

      Los participantes iniciaron el desfile sobre el Libramiento Oriente y avanzaron por la calle Guerrero hasta llegar a la plaza, donde se llevaron a cabo diversas actividades conmemorativas.

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      Actividades en la Plaza Benjamín Canales

      En la marcha participaron distintos colectivos que integran el movimiento, con el propósito de promover la inclusión, la igualdad y la visibilidad de la comunidad LGBT.

      El recorrido fue presenciado por ciudadanos que permanecieron a lo largo del trayecto para observar y respaldar la actividad.

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      Celebración de la diversidad

      Al concluir el desfile, los asistentes continuaron la jornada con diversas actividades organizadas por los colectivos participantes, como parte de la celebración de la diversidad y el respeto a los derechos de la comunidad.


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