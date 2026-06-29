Comunidad LGBT celebra la décima Marcha por la Inclusión en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Colectivos de la comunidad LGBT realizaron la décima Marcha por la Inclusión en Ciudad Acuña, con un recorrido que concluyó en la Plaza Benjamín Canales.

Los participantes iniciaron el desfile sobre el Libramiento Oriente y avanzaron por la calle Guerrero hasta llegar a la plaza, donde se llevaron a cabo diversas actividades conmemorativas.

Actividades en la Plaza Benjamín Canales

En la marcha participaron distintos colectivos que integran el movimiento, con el propósito de promover la inclusión, la igualdad y la visibilidad de la comunidad LGBT.

El recorrido fue presenciado por ciudadanos que permanecieron a lo largo del trayecto para observar y respaldar la actividad.

Celebración de la diversidad

Al concluir el desfile, los asistentes continuaron la jornada con diversas actividades organizadas por los colectivos participantes, como parte de la celebración de la diversidad y el respeto a los derechos de la comunidad.



