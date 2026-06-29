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Coahuila

Instalan módulo de escrituración en la colonia Santa Martha para regularizar propiedades

El Gobierno del Estado de Coahuila pone en marcha un programa de escrituración para brindar seguridad jurídica a los habitantes de Ciudad Acuña.

Por Angel Garcia - 29 junio, 2026 - 04:08 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– El Gobierno del Estado puso en marcha un programa de escrituración e instaló un módulo de atención en el Centro Comunitario de la colonia Santa Martha para facilitar este trámite a los habitantes del sector.

      El módulo permitirá a los ciudadanos realizar el proceso de escrituración de terrenos y viviendas, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a su patrimonio. Las autoridades informaron que el trámite tiene un costo, el cual dependerá de las características de cada caso.

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      El nuevo módulo de atención busca beneficiar a más familias en el estado.

      El programa busca beneficiar a un mayor número de familias en todo el estado y contribuir a reducir los problemas relacionados con la regularización de la propiedad.

      La escrituración de terrenos y viviendas es clave para la certeza patrimonial.

      De acuerdo con la información, la ciudadanía ha mostrado un interés creciente en este tipo de trámites para evitar complicaciones legales y otorgar certeza patrimonial a las futuras generaciones.

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