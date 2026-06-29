Instalan módulo de escrituración en la colonia Santa Martha para regularizar propiedades
El Gobierno del Estado de Coahuila pone en marcha un programa de escrituración para brindar seguridad jurídica a los habitantes de Ciudad Acuña.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, COAH.– El Gobierno del Estado puso en marcha un programa de escrituración e instaló un módulo de atención en el Centro Comunitario de la colonia Santa Martha para facilitar este trámite a los habitantes del sector.
El módulo permitirá a los ciudadanos realizar el proceso de escrituración de terrenos y viviendas, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a su patrimonio. Las autoridades informaron que el trámite tiene un costo, el cual dependerá de las características de cada caso.
El nuevo módulo de atención busca beneficiar a más familias en el estado.
El programa busca beneficiar a un mayor número de familias en todo el estado y contribuir a reducir los problemas relacionados con la regularización de la propiedad.
La escrituración de terrenos y viviendas es clave para la certeza patrimonial.
De acuerdo con la información, la ciudadanía ha mostrado un interés creciente en este tipo de trámites para evitar complicaciones legales y otorgar certeza patrimonial a las futuras generaciones.