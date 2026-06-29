Extraen un CIEMPIÉS DEL OÍDO de una niña de c4 años en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Una niña de cuatro años fue atendida en una clínica de Ciudad Acuña, donde una revisión médica permitió detectar y extraer un ciempiés que se encontraba en el interior de su oído.

De acuerdo con la información, la menor acudió inicialmente a un hospital de Del Río, Texas, debido a un fuerte dolor de oído, donde recibió un diagnóstico de infección y tratamiento con medicamento.

La menor presentó un fuerte dolor de oído que la llevó a buscar atención médica.

Al no presentar mejoría, su madre decidió solicitar una segunda valoración médica en la clínica Farmacia del Río, en Ciudad Acuña.

Durante la revisión, la doctora de guardia detectó la presencia del ciempiés y logró extraerlo con éxito, resolviendo la causa del malestar de la menor.

La doctora de la clínica Farmacia del Río logró extraer el ciempiés con éxito.

Tras la intervención, la niña quedó fuera de peligro. La familia reconoció la atención brindada por la médica, al considerar que la revisión permitió identificar oportunamente el origen del problema.

La familia agradeció la atención médica que permitió identificar el problema.