Llega polvo del Sáhara a Ciudad Acuña; Protección Civil pide extremar precauciones

CIUDAD ACUÑA, COAH.– La presencia de polvo del Sáhara llegó a Ciudad Acuña, informó el área de Protección Civil, que recomendó tomar precauciones, especialmente a las personas con enfermedades respiratorias.

El encargado del monitoreo del clima en Protección Civil, Jesús Antonio Dávila, señaló que las ráfagas de viento registradas en la región acelerarán el paso del fenómeno, por lo que su permanencia en la ciudad será de corta duración.

Explicó que el polvo del Sáhara suele afectar principalmente a personas con padecimientos respiratorios, en especial a quienes viven con asma, por lo que exhortó a mantenerse atentos y seguir las medidas preventivas recomendadas.

Agregó que, aunque el fenómeno ya se encuentra en la ciudad, su concentración será de baja densidad, por lo que sus efectos no serán perceptibles en gran magnitud.