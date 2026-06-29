Contactanos
Coahuila

Llega polvo del Sáhara a Ciudad Acuña; Protección Civil pide extremar precauciones

Autoridades advierten que el fenómeno será de baja intensidad, pero recomiendan cuidados especiales a personas con enfermedades respiratorias.

Por Angel Garcia - 29 junio, 2026 - 04:17 p.m.
Llega polvo del Sáhara a Ciudad Acuña; Protección Civil pide extremar precauciones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH.– La presencia de polvo del Sáhara llegó a Ciudad Acuña, informó el área de Protección Civil, que recomendó tomar precauciones, especialmente a las personas con enfermedades respiratorias.

      El encargado del monitoreo del clima en Protección Civil, Jesús Antonio Dávila, señaló que las ráfagas de viento registradas en la región acelerarán el paso del fenómeno, por lo que su permanencia en la ciudad será de corta duración.

      Placeholder

      Explicó que el polvo del Sáhara suele afectar principalmente a personas con padecimientos respiratorios, en especial a quienes viven con asma, por lo que exhortó a mantenerse atentos y seguir las medidas preventivas recomendadas.

      Agregó que, aunque el fenómeno ya se encuentra en la ciudad, su concentración será de baja densidad, por lo que sus efectos no serán perceptibles en gran magnitud.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados