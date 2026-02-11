Avanza proyecto de casas del Bienestar en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Regidores del municipio sostuvieron una reunión con representantes de la Comisión Nacional de Vivienda para avanzar en el proyecto de construcción de las llamadas casas del Bienestar.

El síndico de vigilancia, Juan Carlos Zapata, recibió al coordinador estatal de la Comisión Nacional de Vivienda en Coahuila, Dr. Jonathan Ávalos Rodríguez, así como a Demetrio Pech, con quienes se revisaron los lineamientos y alcances del programa impulsado por la Presidenta de la República.

Detalles confirmados

Durante el encuentro se puso sobre la mesa la necesidad de ubicar terrenos que cumplan con las especificaciones técnicas y jurídicas para desarrollar el proyecto habitacional, cuyo objetivo es apoyar a familias que buscan acceder a una vivienda.

Las autoridades locales señalaron que este acercamiento reafirma la intención de trabajar de manera coordinada para concretar la construcción de las viviendas en el municipio.

Acciones de la autoridad

De manera extraoficial trascendió que cada casa podría contar con una superficie aproximada de 60 metros cuadrados, aunque el proyecto aún se encuentra en etapa de evaluación.