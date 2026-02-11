Cristina Rodríguez asume la Dirección de la UPN Unidad Monclova; refuerzan liderazgo educativo en Coahuila

Adriana Cruz

Monclova, Coahuila.– Con la representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, y el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, entregaron el nombramiento oficial a la Mtra. Cristina Rodríguez y Rodríguez como nueva directora de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Monclova.

La designación forma parte del proceso de fortalecimiento institucional impulsado por el Gobierno del Estado en el sector educativo, con el objetivo de consolidar equipos de liderazgo académico que contribuyan a la implementación de la estrategia educativa estatal.

Importancia de la UPN en la región

Durante el acto protocolario, se destacó la importancia de la Universidad Pedagógica Nacional como una institución clave en la formación de profesionales de la educación en la región Centro de Coahuila. La UPN Unidad Monclova ha sido históricamente un espacio de preparación y actualización docente, lo que la convierte en un eje estratégico para elevar la calidad educativa.

Con el nombramiento de Cristina Rodríguez y Rodríguez, la Secretaría de Educación busca dar continuidad a los proyectos académicos, fortalecer la vinculación institucional y mantener una visión de mejora constante en los procesos formativos.

Compromiso del gobierno estatal

La administración estatal ha reiterado que el fortalecimiento del sistema educativo es una de sus prioridades, apostando por perfiles con experiencia y compromiso en la conducción de instituciones formadoras de docentes.

La nueva directora asume el cargo en un contexto donde los retos educativos demandan innovación, planeación estratégica y trabajo coordinado entre autoridades, docentes y comunidad estudiantil.