Refuerza Pronnif capacitación en la región norte para proteger a la niñez

Ciudad Acuña.– La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) estatal llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a municipios de la región norte, como parte de las acciones para fortalecer la protección de los derechos de la niñez.

Capacitación de Pronnif en Zaragoza

La subprocuradora estatal, Abigail García Ramos, destacó que el trabajo conjunto entre el estado y los municipios es fundamental para atender de manera oportuna los casos y llamados relacionados con menores.

En esta ocasión, la capacitación se realizó en el municipio de Zaragoza, sumándose a otras actividades programadas con el objetivo de cubrir toda la región norte de Coahuila.

García Ramos subrayó que la coordinación permite actuar con mayor precisión y mantener un seguimiento adecuado en cada caso.

"Tenemos que trabajar por el bien de la niñez y sin duda el hacerlo en equipo nos ayuda a ser más precisos y a tener todo bajo un control, siendo siempre la prioridad los niños, niñas y adolescentes", expresó.

Importancia de la colaboración

Autoridades reiteraron que continuarán estas jornadas en otros municipios para reforzar la atención integral y garantizar la salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes.