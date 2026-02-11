Inicia entrega de 425 tarjetas para adultos mayores en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Inició la entrega de tarjetas del programa federal para personas adultas mayores de 65 años y más, con un total de 425 plásticos que serán distribuidos entre beneficiarios del municipio.

La jornada se desarrolla en las instalaciones del Mercado de Acuña, donde desde temprana hora comenzaron a arribar los adultos mayores para recibir la tarjeta correspondiente, tramitada a finales del año pasado.

Más de 425 tarjetas serán distribuidas hasta el viernes, asegurando apoyo a todos los adultos mayores.

Personal encargado del operativo informó que la entrega se llevará a cabo hasta el viernes, con el propósito de atender a todos los beneficiarios contemplados en esta etapa.

Los servidores de la nación se mantuvieron en comunicación previa con quienes recibirían el apoyo, a fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos.

Con esta entrega, los programas federales amplían su cobertura en la región, incrementando el número de personas favorecidas y brindando respaldo económico a más de 400 familias en la ciudad.