Coahuila

Mejora Coahuila y Salud llevan vacunas a colonias de Ciudad Acuña

Arrancan en la colonia Cedros y anuncian nuevas visitas para ampliar la cobertura.

Por Angel Garcia - 11 febrero, 2026 - 04:26 p.m.
      Ciudad Acuña, Coahuila.– El programa Mejora Coahuila realizó un recorrido por distintas colonias de la ciudad en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria, con el objetivo de acercar vacunas a las familias durante la presente temporada.

      El arranque de estas acciones tuvo lugar en la colonia Cedros, donde brigadas del programa y personal de salud promovieron la aplicación de biológicos, entre ellos la vacuna contra el sarampión, la cual registró buena respuesta por parte de la población.

      Francisco Carmona, coordinador de Mejora en Acuña, señaló que es fundamental mantener cercanía con las familias y facilitar el acceso a los servicios de salud.

      Indicó que, aunque se cuenta con suficientes dosis, es importante que los padres lleven a sus hijos a vacunarse y completen sus esquemas, a fin de prevenir enfermedades.

      "Hoy tenemos un compromiso por parte del gobernador, que es cuidar de las familias y eso también involucra al sector salud; de hecho el viernes volvemos con el Mercadito en tu colonia", expresó.

      Acciones de la autoridad

      Las autoridades adelantaron que continuarán visitando otros sectores y fraccionamientos para ampliar la cobertura y reforzar las acciones de prevención en el municipio.

