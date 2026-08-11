Avanza CFE con infraestructura eléctrica en la colonia La Estrella de Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició trabajos en la colonia La Estrella para avanzar en la instalación de infraestructura eléctrica, luego de reuniones con representantes de la ciudad.

Acciones de la CFE en La Estrella

Las labores consisten en la colocación de infraestructura que permitirá preparar las redes de distribución de energía eléctrica en el sector.

De acuerdo con la información proporcionada, con estos trabajos los habitantes de colonias cercanas podrán realizar sus contratos ante la CFE y contar con servicio eléctrico en sus viviendas.

Mejoras en el suministro eléctrico

La situación en el sector se había complicado debido a desacuerdos relacionados con afectaciones en el suministro eléctrico, derivadas de conexiones realizadas por personas que aún no contaban con un contrato formal.

Con el avance de los trabajos, se busca reducir esta problemática en la colonia La Estrella y sectores cercanos, además de generar las condiciones necesarias para que los habitantes puedan acceder de manera regular al servicio de energía eléctrica.