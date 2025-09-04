Banco de Alimentos dona guantes a personal de limpieza en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– En un gesto solidario hacia los sectores más vulnerables, el Banco de Alimentos llevó a cabo la donación de 150 pares de guantes al personal de limpieza que diariamente trabaja en las calles de la ciudad.

La entrega fue encabezada por José Martín Faz, representante del organismo, quien subrayó la importancia de apoyar a quienes realizan labores esenciales, muchas veces sin contar con los medios suficientes para adquirir artículos de protección personal.

"Estamos siempre viendo cómo podemos ayudar, sobre todo porque estas donaciones son muy importantes para muchas personas, que en ocasiones no les alcanza para artículos, y es ahí donde damos la mano", señaló Faz.

Esta acción forma parte de una serie de apoyos que el Banco de Alimentos prevé continuar en las próximas semanas, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de los sectores más necesitados de la comunidad.