Entregan triciclo manual a menor con discapacidad motriz en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Un menor con problemas de movilidad fue beneficiado con la entrega de un triciclo manual por parte del Banco Internacional de Alimentos, a través del programa "Lazos de Amor".

La entrega del apoyo se realizó como parte de las acciones que desarrolla la organización para mejorar la calidad de vida de personas que enfrentan alguna discapacidad física y requieren herramientas especiales para desplazarse de manera más independiente.

Acciones del Banco Internacional de Alimentos

De acuerdo con los responsables del programa, en fechas recientes se ha registrado un incremento en la entrega de triciclos debido a la necesidad existente entre personas con dificultades motrices.

Asimismo, señalaron que los apoyos no están limitados por la edad de los beneficiarios, por lo que tanto menores como adultos pueden acceder a este tipo de ayuda cuando así lo requieran.

Programa Lazos de Amor

A través de "Lazos de Amor", el Banco Internacional de Alimentos continúa llevando apoyos a familias de la región, con el objetivo de brindar mejores condiciones de movilidad, autonomía e inclusión a quienes enfrentan alguna discapacidad física.