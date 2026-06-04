Tormenta provoca daños en comunidades de Progreso

PROGRESO, COAH.– Una intensa tormenta eléctrica azotó las comunidades de San José del Aura y San Alberto, en este municipio, dejando severos daños materiales en viviendas y espacios públicos. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas tras el fenómeno natural que sorprendió a los habitantes durante la noche.

Las principales afectaciones se reportaron en viviendas, donde las lluvias y las inundaciones dañaron techumbres y provocaron el colapso de diversas estructuras.

Además, se contabilizaron cerca de 100 vidrios rotos en distintos domicilios, lo que generó preocupación entre las familias afectadas, en su mayoría integradas por adultos mayores.

Acciones de la autoridad

Autoridades locales acudieron de inmediato para atender la emergencia y coordinar acciones de apoyo. Vecinos de comunidades cercanas también se solidarizaron con los afectados, brindando ayuda en las labores de limpieza y resguardo de pertenencias. La respuesta conjunta permitió mitigar los efectos de la tormenta en las zonas más vulnerables.

El paso de las lluvias provocó el crecimiento de los arroyos y un aumento considerable en el caudal del agua. Sin embargo, las vías de comunicación y transporte permanecieron abiertas, evitando que las comunidades quedaran incomunicadas y facilitando la llegada de apoyo y suministros.

Detalles confirmados

Protección Civil Municipal informó que continúa con el recuento de daños para brindar asistencia a las familias afectadas. Asimismo, advirtió que las lluvias podrían continuar en los próximos días, por lo que exhortó a la población a tomar las precauciones necesarias y mantenerse atenta a los avisos oficiales.