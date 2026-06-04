Refuerzan combate al dengue con fumigaciones y cercos sanitarios en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Autoridades de salud han intensificado las acciones para combatir el dengue en el municipio mediante la ampliación de las jornadas de fumigación y la implementación de cercos sanitarios en distintos sectores de la ciudad.

Como parte de la estrategia preventiva, las unidades de fumigación continúan recorriendo las colonias en diferentes horarios con el objetivo de reducir la presencia del mosquito transmisor y abarcar de manera gradual la totalidad del territorio urbano.

Acciones de la autoridad

Paralelamente, se mantiene el llamado a la población para colaborar en las labores de prevención mediante la eliminación de cacharros y recipientes que puedan acumular agua, considerados uno de los principales focos para la reproducción del mosquito.

Las autoridades señalaron que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer los resultados de la campaña, ya que la limpieza de patios y espacios abiertos permite disminuir significativamente los criaderos potenciales.

Medidas preventivas

Además de las labores de fumigación, se ha realizado la aplicación de abate en ríos, arroyos y otros puntos con presencia de agua estancada, con el propósito de evitar la proliferación de larvas y reducir los riesgos de transmisión de la enfermedad.

Con estas acciones se busca mantener bajo control la incidencia de dengue y proteger la salud de la población durante la temporada de mayor riesgo.