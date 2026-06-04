Llevan foro a estudiantes: Impulsan jóvenes su camino al éxito en la UTCA

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Con el objetivo de acercar a los estudiantes a experiencias reales de liderazgo, emprendimiento y desarrollo profesional, se llevó a cabo el foro "Impulsando Jóvenes al Éxito" en la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña (UTCA).

El encuentro fue organizado por el Comité de Jóvenes Industriales de CANACINTRA Delegación Acuña, en coordinación con el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEA) y la Unión de Organismos Empresariales.

El foro reunió a estudiantes y empresarios para discutir habilidades demandadas en el mercado laboral.

Durante el foro, representantes del sector empresarial dialogaron con los estudiantes sobre las habilidades y herramientas que actualmente demandan las empresas, además de compartir información sobre las oportunidades que ofrece el sector productivo de la región.

Los organizadores señalaron que una de las principales metas es que los jóvenes enfrenten menos dificultades al incorporarse al mercado laboral o al desarrollar proyectos de emprendimiento, mediante el conocimiento de experiencias, estrategias y casos de éxito reales.

CIDEA busca impulsar proyectos de emprendimiento entre jóvenes de Ciudad Acuña.

Asimismo, destacaron que el CIDEA mantiene como prioridad la identificación e impulso de proyectos con potencial de crecimiento, brindando acompañamiento a emprendedores, especialmente en áreas y sectores poco conocidos para quienes inician un negocio.

El evento fomenta la vinculación entre el sector educativo y empresarial en la región.

A través de este tipo de actividades se busca fortalecer la vinculación entre el sector educativo y empresarial, preparando a los futuros profesionistas para responder de manera efectiva a las necesidades del entorno productivo.