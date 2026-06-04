Desata 'raidolito' infierno en vivienda

FRONTERA, COAH.- Una madrugada que parecía transcurrir con normalidad estuvo a punto de convertirse en tragedia para una familia de la colonia Borja, luego que un incendio sorprendió a un hombre mientras dormía y le provocó quemaduras de consideración en distintas partes del cuerpo.

La emergencia se registró alrededor de la 01:50 horas de este jueves en un domicilio ubicado sobre la calle Gabriel Calzada número 310, entre las calles Libertad y Oriental, donde vecinos observaron humo y llamas saliendo del interior de la vivienda.

De acuerdo con los primeros informes, Guillermo Pérez Castillo, de 58 años de edad, descansaba en un sillón cuando repentinamente el fuego comenzó a propagarse en el área donde se encontraba.

Los gritos de alarma movilizaron a familiares y vecinos, quienes reaccionaron de inmediato para ingresar al inmueble y rescatar al hombre antes de que las llamas se extendieran al resto de la casa.

Cuando elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar encontraron a la víctima ya en el exterior de la vivienda, donde era auxiliada por sus familiares mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia.

Tras una primera valoración se determinó que Guillermo presentaba quemaduras en la espalda y otras partes posteriores del cuerpo, además de posibles afectaciones por inhalación de humo debido al tiempo que permaneció expuesto al incendio.

Minutos después arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde quedó internado bajo observación médica.

Mientras tanto, los bomberos realizaron labores de enfriamiento e inspección dentro del inmueble para descartar riesgos adicionales y confirmar que el siniestro había sido completamente sofocado.

Las llamas consumieron el sillón donde descansaba la víctima y ocasionaron daños por calor, humo y hollín en paredes y techo de una de las habitaciones.

De manera preliminar, familiares señalaron que el incendio pudo haber sido provocado por un incienso repelente para mosquitos colocado sobre el mismo sillón, el cual habría generado la combustión mientras el hombre dormía sin percatarse del peligro que se gestaba a pocos centímetros de él.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y continuarán con las investigaciones para determinar con precisión las causas que originaron el siniestro.