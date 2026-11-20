CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Alrededor de 3 mil 900 participantes formaron parte del tradicional desfile del 20 de noviembre en Ciudad Acuña, con motivo del aniversario 116 de la Revolución Mexicana.

Participación de escuelas y seguridad

En el recorrido participaron estudiantes de diferentes escuelas de la ciudad, así como elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno, entre otros contingentes.

El evento tuvo una duración aproximada de dos horas, durante las cuales niños y jóvenes desfilaron con vestimenta y representaciones alusivas a la temática mexicana.

Conclusiones del desfile

La actividad concluyó sin incidentes y registró una importante asistencia de padres de familia, quienes acudieron para acompañar a los estudiantes y presenciar las distintas participaciones.