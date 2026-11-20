Reúne desfile a 3 mil 900 participantes
El desfile por el aniversario 116 de la Revolución Mexicana reunió a escuelas y seguridad, concluyendo sin incidentes.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Alrededor de 3 mil 900 participantes formaron parte del tradicional desfile del 20 de noviembre en Ciudad Acuña, con motivo del aniversario 116 de la Revolución Mexicana.
Participación de escuelas y seguridad
En el recorrido participaron estudiantes de diferentes escuelas de la ciudad, así como elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno, entre otros contingentes.
El evento tuvo una duración aproximada de dos horas, durante las cuales niños y jóvenes desfilaron con vestimenta y representaciones alusivas a la temática mexicana.
Conclusiones del desfile
La actividad concluyó sin incidentes y registró una importante asistencia de padres de familia, quienes acudieron para acompañar a los estudiantes y presenciar las distintas participaciones.