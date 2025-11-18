Alexis Rodríguez, la joven promesa acuñense que avanza firme en las filas de Rayados

Ciudad Acuña, Coah.– El joven futbolista acuñense Alexis Rodríguez continúa avanzando con paso firme en su objetivo de consolidarse dentro del futbol mexicano, tras varios meses de trabajo en las fuerzas básicas de los Rayados del Monterrey.

¿Qué ha logrado Alexis Rodríguez en Rayados?

Rodríguez, integrante de la categoría Sub-14, ha sobresalido con asistencias y goles que lo perfilan como una de las promesas del conjunto regiomontano. Su rendimiento en entrenamientos y partidos amistosos fortalece su aspiración de integrarse pronto a las filiales en encuentros oficiales.

Desde su llegada a la Sultana del Norte, el jugador ha mantenido una preparación constante, respaldado por entrenadores y compañeros que reconocen su dedicación. En Ciudad Acuña, su desarrollo es seguido de cerca por familiares y aficionados que celebran cada avance en su trayectoria.

¿Qué oportunidades ha tenido Rodríguez?

El joven también ha tenido la oportunidad de convivir con futbolistas del primer equipo, de quienes recibe charlas motivacionales y consejos clave para su crecimiento deportivo. Estas experiencias lo acercan aún más a su sueño de debutar profesionalmente, una meta que mantiene viva a base de disciplina y entrega.