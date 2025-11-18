Tras accidente en la 57, habitantes de Castaños ofertan aguacate a bajo precio en redes

Castaños, Coahuila.– Tras el accidente registrado ayer en la carretera federal 57, donde un tráiler cargado con aguacate volcó y dejó pérdidas totales en la mercancía, comenzaron a circular publicaciones en redes sociales ofreciendo el producto a bajo precio.

¿Qué ocurrió?

El percance ocurrió a la altura de Castaños y dejó como saldo al conductor con lesiones leves, mientras cuerpos de emergencia trabajaron en la zona para retirar la unidad y restablecer el tráfico.

Horas después, en grupos de compraventa de Facebook del municipio aparecieron ofertas de aguacate a 25 pesos el kilo, lo que llamó la atención de los usuarios por el precio inusual. La publicación ha generado diversos comentarios: algunos señalan que podría tratarse del cargamento esparcido tras el accidente, mientras otros rechazan esa versión o simplemente buscan comprar.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Hasta ahora no hay información oficial que confirme el origen del producto ofertado. Las autoridades continúan con las indagatorias sobre las causas del accidente y la empresa afectada evalúa los daños.