Ángela Josefina Fernández, Finita, ex primera dama fallece en Sabinas

La comunidad sabinense se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de Ángela Josefina Fernández Rivera, cariñosamente conocida como Finita, quien partió este lunes a los 59 años de edad en su hogar, rodeada del amor de su familia. Su partida deja un profundo vacío en la Región Carbonífera, donde fue ampliamente reconocida por su calidez humana, su carácter genuino y su incansable vocación de servicio.

¿Qué legado dejó Finita en la comunidad?

Finita fue esposa del exalcalde Cuauhtémoc "Temo" Rodríguez Villarreal, con quien compartió no solo una vida familiar, sino también un compromiso con las causas sociales. Durante su gestión como presidenta honoraria del DIF Sabinas, y más adelante desde la Fundación Senderos de San Valentín, impulsó iniciativas solidarias que beneficiaron a cientos de familias, muchas veces desde la discreción y sin buscar protagonismo.

Amante de las tradiciones del campo y de la vida ecuestre, Finita fue una presencia constante en la Cabalgata Santo Domingo–Sabinas, donde su elegancia sencilla y trato amable la distinguieron entre los jinetes. Su vínculo con la tierra y sus raíces se reflejaban en cada gesto, en cada palabra, y en su forma de acompañar a quienes más lo necesitaban.

¿Cómo se despide la comunidad de Finita?

Hoy, sus restos son velados en el rancho Las Tres Potrancas, ubicado en el ejido El Mezquite, donde familiares, amigos y habitantes de la región se reúnen para rendirle homenaje. Sus hijas Ana Cecilia, Andrea y Clarisa, junto a sus nietos, la despiden con amor y gratitud, reconociendo en ella a una mujer íntegra, firme y de gran corazón.

El legado de Finita Fernández perdurará en la memoria colectiva de Sabinas como símbolo de entrega, congruencia y generosidad. Su partida deja una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de conocerla. Descanse en paz, Finita.