Fallece Javier Castillo Tijerina, baterista de Comisarios del Norte

Familiares, amigos y seguidores de la música grupera dieron este martes el último adiós a Javier Castillo Tijerina, reconocido baterista y uno de los integrantes fundadores del proyecto musical Comisarios del Norte, agrupación que alcanzó gran popularidad en el municipio de Castaños durante los años noventa y dos mil.

Aunque la nota de su fallecimiento ya había trascendido, fue su hermano, Rafael Castillo Tijerina, quien compartió recuerdos y aspectos de su trayectoria, destacando tanto su talento musical como su calidad humana.

"Mi hermano Javier fue baterista muchos años. Comenzamos el proyecto de Comisarios del Norte allá por los noventa. Era una persona muy sencilla, muy bromista y con un estilo muy peculiar para ejecutar la batería," expresó Rafael durante la entrevista.

¿Qué legado dejó Javier Castillo Tijerina?

Dentro de la agrupación, Javier se distinguió por su forma de interpretar ritmos norteños, huapangos y rancheras, aportando un sello propio que lo volvió reconocible para quienes seguían a la agrupación.

"Los norteños tienen una forma particular de trabajar la música, y Javier tenía su estilo muy definido. Era muy entregado," recordó su hermano.

Tras la muerte de su padre hace 11 años, ambos continuaron con el proyecto musical: Javier en la batería y Rafael en la animación, manteniendo vivo el espíritu y sonido que caracterizó a Comisarios del Norte.

Rafael detalló que Javier enfrentaba problemas de salud que se agravaron en los últimos meses, pese a que su familia y hermanos lo atendían y acompañaban durante este proceso.

"Las últimas veces que lo vi, lo vi mal. Las complicaciones fueron avanzando y lamentablemente falleció," dijo.

¿Cómo fue la despedida de Javier Castillo Tijerina?

Javier Castillo Tijerina deja tres hijas: Casandra, Danna y Sofía, quienes hoy despiden a su padre entre muestras de cariño de la comunidad musical y la gente que lo recordará por su alegría y talento.

"Nomás se nos adelantó tantito. Él siempre nos decía que siguiéramos adelante, que le echáramos ganas," expresó Rafael.

Los restos de Javier Castillo Tijerina fueron velados en Funeraria Latinoamericana, donde familiares, músicos y amigos acudieron para despedirlo entre recuerdos, música y mensajes de cariño.