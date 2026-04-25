No ayudan ciudadanos: Exhiben proliferación de basureros clandestinos en colonias de Acuña

Ciudad Acuña.– La acumulación de basura en distintas colonias de la ciudad volvió a quedar en evidencia luego de que ciudadanos difundieran en redes sociales imágenes de sectores con severos problemas de limpieza.

Uno de los casos señalados corresponde a la colonia Valle Poniente, donde se observa una gran cantidad de desechos acumulados incluso a escasos metros de los contenedores, lo que refleja la falta de control en la disposición de residuos.

La falta de limpieza en Ciudad Acuña afecta la salud pública y la imagen urbana.

De acuerdo con reportes recurrentes de habitantes, esta situación no es aislada, ya que en varias zonas se ha detectado la formación de basureros clandestinos, principalmente en colonias populares donde la densidad de población es mayor.

Vecinos señalan que la acumulación constante de desechos no solo deteriora la imagen urbana, sino que también representa un riesgo sanitario, por lo que consideran urgente implementar medidas más estrictas para su regulación.

Habitantes de colonias populares reportan la formación de basureros clandestinos.

Ante este panorama, se espera que las autoridades refuercen las acciones de limpieza y vigilancia, así como campañas de concientización, para frenar la proliferación de estos tiraderos irregulares.