Familias enfrentan requerimientos de pago por fallecimiento: INFONAVIT

Al menos 15 familias han reportado que continúan recibiendo requerimientos de pago por parte del INFONAVIT, a pesar de que la persona que tramitó el crédito hipotecario ya falleció, lo que ha generado incertidumbre sobre la situación legal de sus viviendas.

Ante este escenario, Griselda Arreguín, especialista en la atención de este tipo de casos, explicó que la deuda no se cancela automáticamente si no se notifica formalmente el fallecimiento del acreditado ante la institución. Detalló que, si los familiares no acreditan el deceso, el sistema mantiene activo el adeudo y la cobranza continúa.

Por ello, hizo un llamado a iniciar el trámite correspondiente a través de la plataforma digital del INFONAVIT, en el apartado "Soluciones para ti", donde se debe seleccionar la opción de incapacidad o fallecimiento y activar el autoseguro por defunción. Como primer paso, indicó, es necesario comunicarse a Infonatel y proporcionar datos del acreditado fallecido, como número de seguridad social, CURP, RFC y acta de defunción.

Posteriormente, se genera un número de caso y se otorgan cinco días hábiles para subir la documentación requerida en línea, entre ella identificación oficial, acta de defunción y, en algunos casos, constancias adicionales. Una vez completado este proceso, los solicitantes deberán acudir a una cita en el centro de servicio del INFONAVIT más cercano, presentando los documentos en original y copia, así como el número de caso, para dar seguimiento al trámite.

Arreguín señaló que en lo que va del año ha apoyado al menos en 15 casos, principalmente debido al desconocimiento del procedimiento o la dificultad para acceder a citas presenciales. Finalmente, subrayó la importancia de realizar este trámite, ya que permite a las familias obtener certeza jurídica sobre su patrimonio y evitar que continúen apareciendo como deudores ante la institución.