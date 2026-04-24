Recuperan dos cuerpos de mineros en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La tarde de este viernes fueron visualizados dos mineros más al interior de la Mina Pasta de Conchos.

El hallazgo fue comunicado de inmediato a los familiares de las víctimas directas que quedaron atrapadas en el complejo el 19 de febrero de 2006, tragedia que aún marca a la región carbonífera.

Integrantes del Mando Unificado, encabezado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y Protección Civil Federal, realizaron las acciones pertinentes para la recuperación de los restos biológicos durante la tarde de hoy, siguiendo protocolos de seguridad y respeto a las víctimas.

Con este hallazgo, suman ya 30 los mineros localizados en Pasta de Conchos, aunque aún faltan por recuperar 33 cuerpos más.

Las autoridades han señalado que el proceso continuará hasta lograr la identificación plena de cada trabajador y la entrega digna de los restos a sus familias. El rescate de los cuerpos ha sido considerado un acto de justicia y reparación histórica hacia los trabajadores y sus familias, quienes durante años han exigido verdad y responsabilidad sobre lo ocurrido en la mina.

La recuperación representa también un paso hacia la memoria colectiva y la dignidad de los mineros fallecidos.

Las labores de búsqueda continúan bajo la coordinación interinstitucional, con el compromiso de culminar la recuperación total. Las familias, que han esperado por más de dos décadas, mantienen la esperanza de que pronto puedan dar descanso definitivo a sus seres queridos.