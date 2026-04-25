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Coahuila

Realizan cateo en fraccionamiento Santa Rosa en Ciudad Acuña

Autoridades estatales ejecutan operativo en el fraccionamiento Santa Rosa tras trabajos de investigación.

Por Angel Garcia - 25 abril, 2026 - 09:46 a.m.
Realizan cateo en fraccionamiento Santa Rosa en Ciudad Acuña
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Como parte de las acciones para reforzar la seguridad y atender denuncias ciudadanas, elementos estatales llevaron a cabo un cateo más en esta frontera.

      El operativo se realizó en un domicilio ubicado sobre la calle Sinaloa número 2325, en el fraccionamiento Santa Rosa, al sur poniente de la ciudad, donde agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) arribaron tras el desarrollo de trabajos de investigación.

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      El operativo de la AIC

      De acuerdo con la información, los elementos contaban con una orden de cateo relacionada con delitos contra la salud, la cual fue cumplimentada en el sitio.

      De manera extraoficial, se presume que en el inmueble se encontraban sustancias ilícitas; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado el número de personas detenidas durante esta acción.

      Objetivo del operativo

      Con este tipo de operativos, las corporaciones estatales mantienen presencia en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de combatir actividades ilícitas y dar seguimiento a reportes ciudadanos.

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