Carlos Villarreal entrega estímulos económicos a jóvenes deportistas en Monclova

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo y desempeño de jóvenes deportistas, se llevó a cabo la entrega de estímulos económicos de hasta 10 mil pesos a través del programa "Mejora pa´ las y los deportistas", dirigido a atletas de alto rendimiento que han obtenido medallas en competencias nacionales e internacionales.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el evento, acompañado por Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como del director de Deportes, Daniel Morales, y otros funcionarios municipales y estatales.

En esta ocasión, Monclova fue sede de la concentración de atletas provenientes de las regiones Centro-Desierto, Carbonífera y Norte, quienes recibieron este apoyo como reconocimiento a su dedicación y resultados.

El edil destacó que estos incentivos forman parte del compromiso de impulsar el desarrollo deportivo y respaldar a quienes representan al estado en competencias de alto nivel.

Por su parte, Antonio Cepeda informó que, por instrucción del gobernador, los estímulos estatales y municipales para medallistas de la Olimpiada de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte serán duplicados en 2027 respecto a los montos de 2026, como una estrategia para motivar y fortalecer el rendimiento de los atletas.

Las autoridades coincidieron en que estas acciones buscan fomentar el deporte y brindar mayores oportunidades a los jóvenes talentos de Coahuila.

La entrega de estímulos económicos se realizó en un evento encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, quien destacó la importancia del apoyo a los jóvenes talentos.

Antonio Cepeda, director del Instituto Estatal del Deporte, anunció que los estímulos para medallistas se duplicarán en 2027, buscando motivar a los atletas.

El programa 'Mejora pa' las y los deportistas' busca impulsar el desarrollo deportivo en Coahuila, beneficiando a atletas de diversas regiones.