Becerros Toter va por el pase a semifinales en la Liguilla

Ciudad Acuña, Coahuila.– Becerros Toter inicia su camino en la Liguilla con la mira puesta en el ascenso y el objetivo claro de instalarse en semifinales, cuando enfrente a Atlético Howmet en la ronda de cuartos de final.

El conjunto acuñense logró su clasificación tras un cierre complicado de campaña, marcado por ajustes en la alineación habitual derivados de decisiones técnicas que modificaron el esquema tradicional del equipo. A pesar de ello, Becerros supo mantenerse en la pelea y asegurar su lugar en la fase decisiva.

Desafío ante Atlético Howmet

Ahora, ante Atlético Howmet, el reto será mayor. Considerado uno de los favoritos, Becerros Toter buscará hacer valer su condición y competir de tú a tú frente a un rival que también aspira a meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Intensidad en la Liguilla

El encuentro promete intensidad de principio a fin. Ambos equipos saben que un descuido puede marcar la diferencia en una serie donde cada error puede resultar determinante.

Becerros Toter comienza así el tramo más exigente del campeonato, con la consigna de avanzar y mantener vivo el sueño del ascenso.