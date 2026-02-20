CANACINTRA presenta nueva mesa directiva en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– La Cámara Nacional de la Industria de Transformación presentó de manera oficial a su nueva presidenta y a la mesa directiva que encabezará los trabajos del organismo empresarial en la región.

La presidenta de CANACINTRA, Keila García Altamirano, dio a conocer las prioridades que marcarán su gestión, entre ellas el impulso a la generación de nuevos empleos y el fortalecimiento de proyectos productivos locales.

Señaló que uno de los ejes será el trabajo conjunto con el CIDEA, que actualmente cuenta con 20 alumnos activos, quienes podrían convertirse en un elemento clave para las empresas de la localidad. La intención es respaldarlos para que consoliden sus ideas de negocio y se integren al sector productivo.

García Altamirano indicó que se dará continuidad a los proyectos emprendidos por la administración anterior, manteniendo la misma línea de trabajo y reforzando las acciones que han dado resultados.

El compromiso, afirmó, es trabajar de la mano con las empresas afiliadas y brindarles acompañamiento en sus necesidades diarias, buscando generar mejores oportunidades y condiciones para el crecimiento industrial en la ciudad.