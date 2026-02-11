Becerros y Fénix empatan en la ida y dejan el título al rojo vivo

Ciudad Acuña, Coahuila.– Becerros Toter y Fénix dejaron todo para el partido de vuelta, luego de empatar 1-1 en el encuentro de ida por el título de la Liga Municipal de Acuña.

El duelo fue intenso y cerrado, con dos equipos que confirmaron por qué finalizaron la temporada regular en los primeros puestos y son considerados amplios favoritos al campeonato.

Fénix tomó la ventaja y durante buena parte del encuentro logró imponer condiciones, administrando el ritmo del juego y neutralizando los intentos ofensivos de su rival. Sin embargo, cuando parecía que se llevaría la victoria, Becerros reaccionó en los minutos finales para rescatar el empate y mantener viva la serie.

El conjunto de Becerros, uno de los más sólidos del torneo, no logró hacer pesar su ofensiva como en otras ocasiones, pero encontró el gol que le permite llegar con vida al segundo compromiso.

¿Cómo se desarrolló el partido de ida?

Con el empate a un tanto, la moneda sigue en el aire y todo se definirá el próximo fin de semana, en un partido que promete emociones de principio a fin.

Detalles del encuentro y sus protagonistas

Ambas escuadras cuentan con defensas que han sido de las más sólidas del certamen, por lo que se anticipa un duelo táctico en el que cualquier error podría marcar la diferencia en la disputa por el campeonato.