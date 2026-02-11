Reforma laboral en México: Senado aprueba 40 horas semanales

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En una sesión que marca un antes y un después en la historia de los derechos laborales en el país, el Senado de la República aprobó este miércoles la reforma constitucional al artículo 123 para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Con una mayoría calificada, el pleno avaló la modificación que establece dos días de descanso obligatorio por cada cinco de trabajo, una demanda social que había permanecido congelada por años.

La reforma, que ya contaba con el respaldo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca mejorar la calidad de vida de millones de empleados y alinear a México con los estándares de productividad y bienestar de la OCDE.

Detalles de la implementación y el "Periodo de Gracia"

Para mitigar el impacto económico en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), el dictamen aprobado incluye una estrategia de implementación gradual:

Escalonamiento: La reducción no será inmediata para todos los sectores. Se establece un calendario de transición que iniciará en el segundo semestre de 2026 y concluirá en 2028.

Protección al Salario: La ley prohíbe explícitamente cualquier reducción en el salario de los trabajadores derivado del ajuste de la jornada.

Pago de Horas Extra: A partir de la entrada en vigor, cualquier labor realizada después de la hora 40 deberá ser remunerada con los recargos de ley correspondientes.

Un triunfo en medio de una agenda saturada

La aprobación de las 40 horas llega en un febrero de intensa actividad legislativa y social:

Seguridad y Milicia: Mientras se avalaba la reforma laboral, el Senado también procesaba la solicitud de Sheinbaum para el ingreso de 19 Navy SEALs para adiestramiento en Baja California Sur.

Economía: Se suma a la reciente aprobación de las monedas conmemorativas del Mundial 2026, inyectando un sentimiento de optimismo en el sector consumo.

Sociedad: El anuncio ha opacado momentáneamente las tendencias de espectáculos, como las declaraciones de Ángela Aguilar y el cierre de ventas para los conciertos de BTS.

El siguiente paso: Congresos Locales

Al tratarse de una reforma constitucional, el decreto será enviado ahora a los 32 congresos estatales. Se requiere la aprobación de al menos 17 de ellos (la mitad más uno) para que la reforma sea declarada constitucional y pueda ser promulgada por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Analistas económicos advierten que el reto principal será la productividad, instando a las empresas a tecnificar procesos para compensar la reducción de horas hombre sin afectar los costos finales al consumidor.