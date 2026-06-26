Bendix fortalece a la Cruz Roja de Acuña con donación de uniformes y botas

CIUDAD ACUÑA, COAH.– La empresa Bendix donó uniformes y botas al personal de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ciudad Acuña, como parte de su respaldo a la labor que diariamente realizan los socorristas en beneficio de la comunidad.

La donación de Bendix incluye uniformes y botas para el personal de Cruz Roja.

Durante la entrega del equipo también fueron reconocidos los elementos con mayor antigüedad dentro de la institución, en agradecimiento por su compromiso y años de servicio.

El presidente del Patronato de la Cruz Roja, Víctor Manuel Chávez, agradeció la confianza y el apoyo que las empresas de la localidad brindan a la corporación para fortalecer su operación.

El presidente del Patronato de Cruz Roja agradece el apoyo de empresas locales.

Destacó que la institución enfrenta una alta carga de trabajo y que, en muchas ocasiones, las limitaciones presupuestales dificultan la adquisición de uniformes y equipo para el personal.

Cruz Roja enfrenta retos presupuestales para adquirir equipo y uniformes.

Asimismo, señaló que año con año diversas empresas se suman con donativos y apoyos que permiten fortalecer las labores de la Cruz Roja, institución que brinda servicio de emergencia de manera permanente, las 24 horas del día.



