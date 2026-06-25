Carlos Villarreal promueve inversión asiática en Monclova para generar empleos

El Gobierno Municipal de Monclova promoverá ante 12 empresas asiáticas un proyecto de inversión para atraer nuevas industrias y generar más empleos en la Región Centro, informó el alcalde Carlos Villarreal. El edil señaló que, tentativamente en octubre, realizará una visita junto con el secretario de Desarrollo Económico del Estado y con el respaldo del gobernador, con el objetivo de presentar las fortalezas de Monclova y su región a compañías interesadas en establecer operaciones en México. "Vamos a exponerles el proyecto de nuestra ciudad y de nuestra región con el objetivo de atraer empresas", afirmó. Villarreal destacó que la estrategia de desarrollo económico está vinculada al fortalecimiento de la educación y la capacitación técnica, ya que ambas permiten responder a las necesidades actuales del mercado laboral y, al mismo tiempo, crear condiciones para la llegada de nuevas inversiones. Como ejemplo mencionó a la empresa coreana Doosung, actualmente en proceso de instalación en la región. Indicó que la compañía ya contrató alrededor de 150 trabajadores y prevé generar entre 250 y 700 nuevas plazas al cierre de este año. Para el próximo año, agregó, proyecta crear entre 400 y 500 empleos adicionales. El alcalde explicó que Doosung pertenece al segmento de tecnología media-alta y consideró que la presencia de empresas asiáticas en la región puede convertirse en un factor de atracción para nuevas inversiones del mismo sector. "Hay un buen ambiente para generar una colonia importante de empresas asiáticas en nuestra región", señaló. Añadió que el crecimiento de este tipo de industrias requiere fortalecer las capacidades tecnológicas y operativas de la región, en coordinación con diversos proyectos estatales relacionados con energía, polos de bienestar y otras iniciativas de desarrollo económico. Asimismo, destacó que Monclova mantiene indicadores favorables en competitividad, seguridad e infraestructura, factores que, dijo, contribuyen a consolidar el atractivo de la ciudad para nuevas inversiones. Finalmente, Villarreal afirmó que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado busca impulsar el desarrollo económico regional y mejorar las condiciones de vida de las familias de Monclova y la Región Centro.