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Coahuila

Madre de Sabinas exige justicia por abuso

La madre solicita a las autoridades que se suspendan las convivencias entre sus hijos y su padre.

Por Teresa Muñoz - 25 junio, 2026 - 09:05 p.m.
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      SABINAS, COAH.- Una madre de familia de esta ciudad exigió justicia para sus dos hijos menores de edad, uno de los cuales presuntamente fue víctima de abuso sexual a manos de su padre biológico, identificado como Luis N.

      La mujer aseguró que conoció la presunta agresión a través de un video realizado por su hijo de 12 años, en el que relató lo sucedido.

       

      Entre lágrimas y visiblemente afectada, la madre dirigió un mensaje a las autoridades del Juzgado Familiar para solicitar que no permitan más las convivencias entre sus hijos y su padre mientras se atiende el caso. Asimismo, acusó a su ahora expareja de violencia familiar y pidió que las autoridades escuchen tanto su denuncia como la de sus hijos.

      "Quiero que las autoridades me hagan caso, que las voces de mis hijos y la mía propia sean escuchadas", expresó la mujer.

      Exigencia de justicia y protección

      La madre reiteró su exigencia de justicia y solicitó medidas que garanticen la protección de sus dos hijos menores.

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