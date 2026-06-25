Madre de Sabinas exige justicia por abuso

SABINAS, COAH.- Una madre de familia de esta ciudad exigió justicia para sus dos hijos menores de edad, uno de los cuales presuntamente fue víctima de abuso sexual a manos de su padre biológico, identificado como Luis N.

La mujer aseguró que conoció la presunta agresión a través de un video realizado por su hijo de 12 años, en el que relató lo sucedido.

Entre lágrimas y visiblemente afectada, la madre dirigió un mensaje a las autoridades del Juzgado Familiar para solicitar que no permitan más las convivencias entre sus hijos y su padre mientras se atiende el caso. Asimismo, acusó a su ahora expareja de violencia familiar y pidió que las autoridades escuchen tanto su denuncia como la de sus hijos.

"Quiero que las autoridades me hagan caso, que las voces de mis hijos y la mía propia sean escuchadas", expresó la mujer.

Exigencia de justicia y protección

La madre reiteró su exigencia de justicia y solicitó medidas que garanticen la protección de sus dos hijos menores.