Fallece niño en Monclova; analizan si fue por rickettsia

Un menor de dos años falleció en Monclova y la Secretaría de Salud mantiene abiertas las investigaciones para determinar si la causa fue rickettsia, dengue u otra enfermedad.

La Secretaría de Salud investiga la muerte de un menor de dos años de edad, ocurrida hace unos días en Monclova, para determinar si el fallecimiento estuvo relacionado con rickettsia, dengue o alguna otra enfermedad, el menor fue atendido en el Hospital Amparo Pape.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, informó que el caso permanece en estudio y que el diagnóstico definitivo dependerá de los resultados de laboratorio, los cuales se espera estén disponibles la próxima semana.

"En cualquier caso de fallecimiento siempre estamos al pendiente de recabar toda la información y los estudios de laboratorio para emitir un diagnóstico", señaló.

Precisó que al menor se le practicaron pruebas para detectar rickettsia y dengue, además de otros análisis clínicos, debido a que inicialmente ingresó al hospital con un cuadro compatible también con una enfermedad gastrointestinal.

El funcionario indicó que, hasta el momento, la Región Centro no registra más casos sospechosos de rickettsia, aunque reconoció que este deceso, ocurrido en un hospital de Monclova, se mantiene como sospechoso mientras concluyen las investigaciones.

Aguilar Arocha explicó que la Secretaría de Salud mantiene un monitoreo permanente de enfermedades transmitidas por vectores y aplica pruebas de laboratorio a todo paciente que presente síntomas compatibles.

Añadió que, como parte de las acciones preventivas, personal de salud realizó una brigada integral en una colonia del oriente de Monclova, donde residía el menor. Durante la jornada se llevaron a cabo labores de descacharrización, control de fauna nociva, revisión de viviendas, orientación a las familias y medidas preventivas para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por garrapatas y otros vectores.

Las autoridades reiteraron que será hasta contar con los resultados oficiales de laboratorio cuando se determine la causa del fallecimiento y se confirme o descarte un caso de rickettsia.