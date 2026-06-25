Bebé encontrado en Castaños se llamará Juan Elías

Antes de tener un acta de nacimiento, ya tiene una historia que ha conmovido a toda una región.

El bebé que fue encontrado abandonado dentro de una bolsa negra en un contenedor de basura de Castaños ya tiene el nombre con el que será identificado: Juan Elías.

No fue una elección casual.

Detrás de ese nombre hay un homenaje a la fecha en que llegó al mundo y al hombre que intervino para que pudiera seguir en él.

La subprocuradora de la PRONNIF, Martha Herrera, informó que aunque el menor aún no ha sido registrado oficialmente debido a que continúan los procedimientos administrativos y legales correspondientes, ya existe la intención de que sea identificado como Juan Elías.

"Nació el día de San Juan, definitivamente yo creo que es un milagro de San Juan todo lo que vivió, entonces se va a llamar Juan y el segundo nombre es Elías, por el paramédico que lo atendió de manera oportuna", explicó.

El primer nombre hace referencia a San Juan, cuya festividad coincidió con el nacimiento del menor. El segundo busca reconocer la actuación del paramédico Elías, quien participó en la atención y traslado del recién nacido tras su rescate.

De acuerdo con la funcionaria, la rápida reacción del personal de emergencia fue determinante para que el pequeño recibiera atención médica especializada en cuestión de minutos.

"Ese niño tiene un angelote que es la persona que lo auxilió, el conductor de la ambulancia de Castaños, que se movió muy rápido, que reaccionó de una manera que creo que pocos reaccionaríamos ante una situación así", expresó.

Para las autoridades de protección a la infancia, el nombre también representa una forma de reconocer públicamente el trabajo de quienes intervienen en situaciones críticas y cuyo esfuerzo muchas veces pasa desapercibido.

"Se me hace una forma de honrar a estas personas, a esta persona en particular", agregó Herrera.

Mientras continúan los procedimientos legales para definir el futuro del menor, la historia de Juan Elías sigue generando muestras de solidaridad, oraciones y mensajes de apoyo de ciudadanos que ven en su supervivencia un símbolo de esperanza.

Porque antes de tener una identidad legal, el pequeño ya tiene algo más importante: una segunda oportunidad.

Y ahora también un nombre que recordará para siempre el día en que nació y a quien ayudó a salvarlo.