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Coahuila

Empresa impulsa celebración del Día del Niño en Ciudad Acuña

Bendix organiza función de Mario Bros para hijos de trabajadores, fomentando la integración familiar.

Por Angel Garcia - 05 mayo, 2026 - 10:03 a.m.
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      Ciudad Acuña, Coah.- Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la convivencia familiar y el bienestar de la comunidad, la empresa Bendix organizó una función de cine dirigida a hijos de sus trabajadores con motivo del Día del Niño.

      En esta actividad participaron empleados y sus familias, quienes disfrutaron de una tarde recreativa en un ambiente de integración.

      La celebración del Día del Niño en Bendix

      Durante el evento se proyectó la película Mario Bros, dirigida especialmente a los pequeños, quienes acudieron acompañados de sus padres para compartir este momento.

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      Además de la función, las familias recibieron alimentos, lo que permitió complementar la experiencia y reforzar los lazos entre los asistentes.

      Representantes de la empresa destacaron que este tipo de actividades forman parte de sus esfuerzos por promover la unión familiar, así como generar espacios de esparcimiento para los hijos de sus colaboradores.

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      Futuras iniciativas de Bendix

      Asimismo, se dio a conocer que se tiene previsto continuar con este tipo de iniciativas, con el objetivo de brindar más oportunidades de convivencia y alegría para las familias de la comunidad.

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