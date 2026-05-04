Everardo Lazo Chapa investiga caso de abuso a perrita en Coahuila

Un hombre de más de 80 años se encuentra detenido mientras autoridades de la Fiscalía General del Estado integran una carpeta de investigación por el presunto abuso sexual en contra de una perrita, caso que ha generado indignación social en la región.

El delegado de la Fiscalía en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que el imputado permanece bajo resguardo mientras transcurren las 48 horas legales para determinar su situación jurídica. Adelantó que el caso será judicializado una vez que se concluya la integración de pruebas.

De acuerdo con el funcionario, la denuncia fue recibida durante la noche, con apoyo de asociaciones dedicadas a la protección animal, quienes también colaboraron para que la perrita identificada como "Bonita" fuera sometida a valoraciones veterinarias especializadas con el fin de determinar posibles indicios de agresión.

Sobre el estado de salud del detenido, el delegado señaló que se trata de una persona de edad avanzada que presenta signos de posible demencia senil, situación que deberá ser acreditada por la defensa en caso de buscar una exclusión o atenuante de responsabilidad. No obstante, subrayó que la Fiscalía continúa con la integración de la carpeta para establecer si existió un acto ilícito y si el imputado contaba con la capacidad de comprender sus acciones.

Hasta el momento, no se ha presentado algún familiar del acusado ante la autoridad, y será una vez concluida la investigación cuando se determine el tipo de delito que podría configurarse, así como la penalidad correspondiente. La Fiscalía reiteró que cuenta con ministerios públicos especializados en delitos contra animales en todas sus delegaciones para atender este tipo de casos.