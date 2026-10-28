Recuerdan familias de Nava a sus mascotas con altar por el Día de Muertos

NAVA, Coahuila - Fotografías de perros y gatos formaron parte de un altar dedicado a las mascotas fallecidas, un espacio en el que familias de Nava recordaron a los animales que las acompañaron y dejaron huella en sus vidas.

A través de estas imágenes, los participantes rindieron homenaje a sus compañeros de vida y conservaron el recuerdo de los momentos compartidos. Para muchas familias, la pérdida de una mascota significa despedirse de un integrante más del hogar, por el vínculo de cariño que se construye con ellas.

El altar también incluyó un espacio para recordar a los animales que vivieron en situación de calle, como una forma de reconocer que también merecen respeto y cuidado, independientemente de si tuvieron un hogar.

La actividad destacó la importancia de mantener una cultura de respeto hacia los animales y reconocer el lugar que ocupan en la vida de las personas, así como la responsabilidad de brindarles protección y condiciones dignas.