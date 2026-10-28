Frontera implementa operativo de seguridad por festividades de San Judas Tadeo

Con recorridos de vigilancia y restricciones a la circulación en puntos de concentración de fieles, el Ayuntamiento de Frontera mantiene un operativo de seguridad por las festividades de San Judas Tadeo, en el ejido 8 de Enero.

José Ángel Ibarra Guajardo, director de Transporte y Vialidad, informó que por instrucciones de la alcaldesa Sari Pérez se desplegó personal desde las 20:00 horas del martes, con recorridos hasta las 22:00 horas.

En el operativo participan elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, Transporte y Vialidad, así como personal de Servicios Primarios, quienes permanecen atentos a las necesidades de los asistentes.

El funcionario explicó que este miércoles se retomaron las labores desde temprano, con recorridos en la ciclovía y la carretera 30, además de la delimitación de un área que permanece cerrada para proteger a los creyentes.

Señaló que durante la jornada se ha registrado una importante concentración de personas, por lo que el personal exhorta a los visitantes a evitar estacionarse sobre los carriles de circulación y permanecer sobre la cinta asfáltica.

Ibarra Guajardo indicó que el operativo se mantendrá los días 27, 28 y 29 de octubre, de acuerdo con el programa solicitado por los organizadores de las festividades. Agregó que el miércoles es considerado el día de mayor afluencia, mientras que para este jueves se prevé una disminución en la asistencia, como ocurrió el año pasado.

Respecto al saldo de las celebraciones, el director señaló que esperan concluir sin incidentes mayores. Sin embargo, confirmó que se atendió un incidente con una persona, del que se hizo cargo Protección Civil, sin precisar más detalles.