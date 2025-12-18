Contactanos
Escuelas de la Región Norte 2 alistan cierre de bodegas de resguardo por vacaciones

Exhortan a aprovechar los últimos días del servicio para proteger bienes escolares durante el periodo vacacional.

Por Angel Garcia - 18 diciembre, 2025 - 10:50 a.m.
      Ciudad Acuña.- De cara al inicio del periodo vacacional, el sector educativo de la Región Norte 2 se prepara para el cierre de las bodegas habilitadas para el resguardo de artículos de valor, por lo que restan pocos días para que las escuelas puedan hacer uso de este servicio.

      Bodegas educativas en Ciudad Acuña: protección de artículos de valor

      El director de Servicios Educativos de la Región Norte 2, César Morales Veloz, informó que estas bodegas representan una opción segura para proteger bienes escolares durante las vacaciones, etapa en la que suelen registrarse robos o daños, principalmente en jardines de niños que permanecen sin personal.

      Detalló que las instalaciones cuentan con seguridad permanente, la cual se mantendrá activa durante todo el periodo vacacional, con el objetivo de brindar tranquilidad a las instituciones educativas que depositen ahí sus artículos.

      Seguridad en escuelas de Ciudad Acuña durante vacaciones

      "La bodega está lista y la estaremos cerrando pronto, prácticamente cuando todo el sector educativo esté de vacaciones; de igual manera hay que decir que tendrá seguridad en todo momento", señaló el funcionario.

      Indicó que esta medida busca prevenir pérdidas y daños al patrimonio escolar, por lo que exhortó a las escuelas a aprovechar los últimos días de operación para trasladar sus bienes.

