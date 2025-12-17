Patrullaje de la Secretaría de Marina en la ciudad asegura tranquilidad en diciembre

Elementos de la Secretaría de Marina realizaron un recorrido en convoy por diversas calles de la Zona Centro y otros puntos de la ciudad como parte de la estrategia de seguridad coordinada con el Gobierno Estatal.

Esta acción tiene como objetivo reforzar la presencia de las fuerzas armadas para prevenir delitos de alto impacto y asegurar la tranquilidad de los ciudadanos.

Durante su patrullaje, que abarcó las principales arterias del municipio y zonas comerciales de la ciudad, los marinos no solo estuvieron en constante movimiento en sus unidades, sino que también descendieron de ellas para recorrer a pie las calles con mayor afluencia de personas.

Esta presencia fue especialmente notoria en zonas comerciales, donde los elementos interactuaron con transeúntes y comerciantes, transmitiendo un mensaje de seguridad y proximidad.

El despliegue, que se enmarca dentro de la colaboración entre Secretaría de Marina y las autoridades estatales, busca prevenir los delitos que puedan poner en riesgo la seguridad de los habitantes y visitantes en esta temporada decembrina.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto para mantener la paz pública y garantizar que la ciudadanía pueda transitar con confianza por las zonas más concurridas de la ciudad.