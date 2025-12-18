Motociclista resulta lesionado tras accidente en Plan de Guadalupe

Ramos Arizpe, Coahuila.— Un motociclista de 26 años de edad resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado sobre el bulevar Plan de Guadalupe, en los carriles que van de poniente a oriente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el reporte, el motociclista circulaba por el carril izquierdo cuando, al llegar al retorno ubicado frente a Plaza Bella, un vehículo Chevrolet Aveo realizó una maniobra de retorno sin la debida precaución, quitándole el derecho de paso e impactándolo.

Atención médica inmediata

Tras el percance, el conductor de la motocicleta fue atendido en el lugar por paramédicos de Ramos Arizpe y posteriormente trasladado al Hospital General en código amarillo, presentando múltiples contusiones y traumatismo craneoencefálico moderado. Se informó que portaba casco de seguridad al momento del accidente.