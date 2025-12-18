Contactanos
Coahuila

Motociclista resulta lesionado tras accidente en Plan de Guadalupe

El accidente ocurrió en el bulevar Plan de Guadalupe, donde un vehículo realizó una maniobra imprudente.

Por Monserrat Rodarte - 18 diciembre, 2025 - 09:04 a.m.
Motociclista resulta lesionado tras accidente en Plan de Guadalupe
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ramos Arizpe, Coahuila.— Un motociclista de 26 años de edad resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado sobre el bulevar Plan de Guadalupe, en los carriles que van de poniente a oriente.

      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      De acuerdo con el reporte, el motociclista circulaba por el carril izquierdo cuando, al llegar al retorno ubicado frente a Plaza Bella, un vehículo Chevrolet Aveo realizó una maniobra de retorno sin la debida precaución, quitándole el derecho de paso e impactándolo.

      Atención médica inmediata

      Tras el percance, el conductor de la motocicleta fue atendido en el lugar por paramédicos de Ramos Arizpe y posteriormente trasladado al Hospital General en código amarillo, presentando múltiples contusiones y traumatismo craneoencefálico moderado. Se informó que portaba casco de seguridad al momento del accidente.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados