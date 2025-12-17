Citlali Ríos y su familia reciben trillizas en Frontera tras parto complicado

En una casa de la colonia Bellavista, en Frontera, la vida cambió para siempre. Ahí, donde antes el silencio se colaba entre los muros por las noches, hoy se escucha un concierto de llantos suaves, respiraciones acompasadas y el vaivén constante de brazos que arrullan. Blanca Alicia, Flor Estela y María Victoria ya están en casa.

Las trillizas llegaron para multiplicar la alegría, el cansancio y el amor de una familia que hoy aprende a vivir en tres tiempos distintos, pero con un mismo latido.

Citlali Ríos y Daniel Ríos Castro, padres de las pequeñas, no esconden la emoción. Junto a ellos, dos hermanitos de ocho y tres años observan con curiosidad y ternura a las nuevas integrantes de la familia, mientras los vecinos se asoman con sonrisas sinceras y palabras de aliento.

"Ya estamos en casa, muy contentos. Ha sido intenso, pero verlas bien nos da fuerzas para todo", comparte Citlali, con la voz entrecortada y los ojos llenos de gratitud.

Desde su regreso, la dinámica del hogar se transformó por completo: horarios sincronizados, pañales por triplicado, biberones alineados y noches largas que se vuelven más llevaderas con cada mirada a las pequeñas.

El nacimiento de las trillizas no fue sencillo. Citlali presentó complicaciones derivadas de presión arterial elevada, lo que activó una serie de valoraciones médicas y traslados que comenzaron en la Clínica 9 de Frontera, continuaron en la Clínica 7 y concluyeron en Ciudad Acuña.

Fue en el Hospital de Sub-Zona No. 13 del IMSS donde se realizó el parto, con el respaldo del Hospital General de Zona No. 92, en una intervención que requirió precisión, rapidez y trabajo coordinado de múltiples áreas médicas.

"Desde que íbamos en camino, ya tenían todo listo: quirófano, incubadoras, personal especializado. Sentimos que cada minuto contaba y que todos sabían exactamente qué hacer", recuerda Daniel.

Citlali fue sometida a una cesárea de emergencia debido a una inflamación severa y pérdida considerable de sangre. El procedimiento resultó exitoso gracias a la intervención de ginecólogos, pediatras, anestesiólogos y personal de cuidados intensivos del IMSS.

"Nos trataron con una calidad humana que no se olvida"

Más allá del aspecto clínico, la familia destaca el trato humano recibido durante todo el proceso.

"No solo fueron médicos y enfermeras. También directivos y personal administrativo estuvieron pendientes, incluso fuera de horario. Nos hicieron sentir acompañados en todo momento", señala Daniel, quien agradece especialmente a la doctora Alejandra de Hoyos y al personal que participó en la atención.

El traslado a Ciudad Acuña se realizó en un tiempo reducido y bajo monitoreo constante, lo que permitió actuar de forma oportuna y salvaguardar la vida de la madre y las tres bebés.

Aunque las niñas evolucionan favorablemente y continúan bajo observación médica en casa, la familia reconoce que criar trillizas representa un desafío enorme, tanto emocional como económico.

"Con humildad, agradecemos a quien desee apoyarnos. No pedimos nada en particular, cualquier ayuda será recibida con respeto y gratitud", expresaron.

Para quienes deseen brindar apoyo o algún obsequio, el número de contacto es 866 163 2422.

Hoy, en la colonia Bellavista, la casa marcada con el número 113 no es solo un domicilio más. Es un hogar donde la esperanza se multiplicó por tres, donde el amor se aprende de nuevo cada día y donde Blanca Alicia, Flor Estela y María Victoria comienzan su historia rodeadas de brazos que no las sueltan.