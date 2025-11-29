SNE abre bolsa de trabajo con 80 vacantes en maquiladora de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– El Servicio Nacional del Empleo (SNE) abrió una nueva bolsa de trabajo en la que se ofertaron 80 vacantes para una empresa maquiladora, como parte de los esfuerzos por ampliar las oportunidades laborales antes de finalizar el año.

Las plazas, presentadas por la empresa Jaropamex, requieren experiencia en costura, motivo por el cual desde temprano acudieron personas interesadas en llenar solicitudes y aplicar para los puestos disponibles.

¿Qué oportunidades laborales se ofrecen?

Carmen Márquez Ávila, coordinadora del SNE en Acuña, señaló que continúan gestionando opciones laborales pese al complejo panorama económico que enfrenta el país. Indicó que algunas empresas han reducido personal debido a la baja productividad; sin embargo, persiste el trabajo coordinado con el gobierno estatal para atraer más vacantes.

"Sabemos que es un momento complicado, pero hacemos un llamado para que aprovechen y no dejen pasar esta oportunidad. Los invitamos a acercarse a nuestra oficina para conocer las vacantes disponibles", puntualizó Márquez Ávila.

¿Cuál es el impacto de esta bolsa de trabajo?

El SNE reiteró que seguirá impulsando la apertura de espacios y ferias de empleo con el objetivo de brindar estabilidad laboral a los habitantes de la región.