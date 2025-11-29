Trump y Maduro dialogan sobre posible reunión en Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvieron una conversación telefónica la semana pasada con el objetivo de negociar una posible reunión entre ambos líderes en Estados Unidos.

El reporte fue difundido este viernes por el diario The New York Times, citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto. La llamada, en la que también habría participado el secretario de Estado, Marco Rubio, no resultó en planes concretos para el encuentro.

¿Qué ocurrió?

La charla se llevó a cabo "días antes" del lunes pasado, fecha en que el Departamento de Estado designó como terrorista al grupo denominado "Cártel de los Soles", el cual vincula al gobierno venezolano de Maduro. Ninguno de los dos gobiernos ha comentado públicamente sobre la supuesta llamada, aunque tampoco la han negado.

La noticia de esta comunicación se difunde apenas un día después de que el presidente Trump anunciara que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos comenzarían "muy pronto" a "detener" a los narcotraficantes de Venezuela "por tierra", intensificando las operaciones que ya habían incluido bombardeos en el mar.

A pesar de la advertencia de acción militar, Trump había declarado previamente que "podría hablar para salvar muchas vidas" con Maduro, una conversación que el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, había indicado que sería "bienvenida" en el país caribeño.

¿Cuál es el contexto general?

La posibilidad de discusiones ocurre en un contexto de tensiones elevadas, marcado por el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe y la realización de demostraciones de ataque con bombarderos B-52H.

Además, los reportes de la llamada se suman a filtraciones de prensa anteriores que señalaban intentos de negociación por parte del gobierno venezolano. En octubre, el diario Miami Herald informó que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, propuso a Estados Unidos un gobierno de transición sin Maduro. Por su parte, The New York Times había reportado que Caracas ofreció a Washington abrir sus yacimientos de petróleo y oro a compañías estadounidenses y redirigir sus exportaciones de combustible de China hacia Norteamérica.