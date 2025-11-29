México suspende importación de carne de cerdo de España por Peste Porcina

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México anunció este viernes la suspensión inmediata de la importación de carne de cerdo y productos porcinos procedentes de España. La medida sanitaria se tomó de forma preventiva tras la confirmación de un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en la región de Cataluña, específicamente en la provincia de Barcelona.

Esta restricción comercial incluye no solo carne fresca, sino también jamones, salchichas, productos madurados, despojos para consumo humano y materia prima destinada a alimentos para mascotas. La Sader enfatizó que la prohibición aplica tanto a las operaciones comerciales habituales como a los artículos que pudieran ser transportados por viajeros que intenten ingresar al país.

¿Qué ocurrió?

El brote fue detectado por los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat de Cataluña (SVO) en dos jabalíes silvestres localizados en el municipio de Cerdanyola del Vallès. Este hallazgo representa un evento de gran importancia zoosanitaria, ya que es el primer caso de PPA registrado en territorio español desde 1994.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) determinó suspender la entrada de cualquier producto de origen porcino proveniente de España en tanto recibe información detallada sobre las medidas de contención implementadas por las autoridades ibéricas. La decisión se alinea con los protocolos internacionales de sanidad animal y busca proteger la industria porcícola nacional ante la amenaza de un riesgo zoosanitario proveniente de Europa.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Peste Porcina Africana, aunque no afecta a los seres humanos, es altamente mortal para los cerdos y ha causado graves estragos económicos en el sector porcino a nivel global. España es el principal productor de carne de cerdo de la Unión Europea (UE), responsable de cerca de una cuarta parte de toda la producción del bloque, lo que hace que la aparición del virus sea una preocupación económica internacional.

El Ministerio de Agricultura español ha notificado a la UE y activado las medidas de emergencia en la zona afectada, al tiempo que insta a las granjas a reforzar sus protocolos de bioseguridad. La acción de México se suma a la tendencia de varios países que han impuesto restricciones comerciales a naciones europeas para evitar la propagación del virus a sus hatos porcinos.