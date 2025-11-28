Concesionaria CATOSA en Monclova reporta caída en venta de unidades pesadas

Hasta un 60 % disminuyó la venta de unidades pesadas en el país tras la aplicación del 25 % de arancel por Estados Unidos a la exportación de este tipo de unidades a partir del 1 de noviembre.

José Luis González, propietario de la concesionaria CATOSA en Monclova, dedicada a la venta de unidades nuevas, refacciones y servicios de taller, señaló que la aplicación de los aranceles representa un fuerte golpe al sector, ante la caída de las ventas de unidades en las últimas semanas.

Mencionó que la incertidumbre generada por los constantes cambios afectó las compras de los compradores, tanto nacionales como extranjeros, ya que la inconsistencia de decisiones ha ocasionado que los clientes pospongan la adquisición de unidades pesadas ante el temor de afectaciones en sus operaciones. "Se detienen la compra porque existe una gran incertidumbre en la continuidad tanto de las exportaciones, el traslado de mercancías, de todo eso, entonces, pues sí se ha paralizado un poco las ventas de unidades nuevas."

Aunque la comercialización de camiones nuevos se ha desplomado, otros servicios de la empresa han tenido un comportamiento más estable como es la venta de refacciones y el servicio de mantenimiento. "En refacciones estamos bien porque los camioncitos viejitos los tienen que mantener, y el taller de servicio también ha levantado porque lo que tienen lo tienen que hacer trabajar," indicó.

En cuanto al resultado que se obtuvo en el mes de noviembre tras la aplicación del nuevo impuesto, externó que la venta de un camión no es inmediata y actualmente cuentan con varios prospectos que podrían concretarse antes de finalizar el año. Sin embargo reconoció que las políticas arancelarias impactan la compra de unidades y de continuar con esta medida podría representar un fuerte impacto, no sólo en exportaciones sino en el consumo nacional, ante la disminución de movilidad.