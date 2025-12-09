Bomberos de Acuña capacitan a corporaciones de la Región Centro-Desierto

Ciudad Acuña, Coah.– Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Acuña viajaron al municipio de Frontera para impartir el Segundo Taller de Bomberos Región Centro-Desierto, dirigido a corporaciones de distintos municipios.

Capacitación especializada para bomberos

El grupo, encabezado por el jefe de Bomberos Javier Alvarado y el capitán Eduardo Salas, ofreció capacitación especializada a sus homólogos mediante ponencias, prácticas y ejercicios operativos. Durante la jornada se desarrollaron módulos sobre técnicas de rescate urbano, así como el manejo de equipo manual, eléctrico e hidráulico, con el objetivo de homologar procedimientos y fortalecer la coordinación regional.

Participación de municipios en el taller

Al taller acudieron oficiales de Monclova, Cuatro Ciénegas, Nadadores, San Pedro y de la Estación Hermanas, quienes participaron activamente en las dinámicas de actualización. Según los organizadores, este intercambio de conocimientos permite elevar el nivel de respuesta de las corporaciones y reforzar la colaboración entre municipios ante emergencias de mayor complejidad.